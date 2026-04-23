Questa intervista a Yoko Yamada è pubblicato sul numero 18 di Vanity Fair in edicola fino al 28 aprile 2026. Perché non voleva partecipare? «Mi ero fissata di essere una da palco che scrive tutto, mentre Lol è improvvisazione totale, perciò avevo detto: semmai mi chiamassero, è no». La chiamata è arrivata. «Mi sono presa del tempo per decidere, ma chiunque mi ha incoraggiata: la mia compagna, gli amici che mi hanno ricordato quando a Carnevale mi sono messa un costume da alieno gonfiabile e sono andata in giro gridando. Allora ho preparato un elenco». Dei pro e dei contro? «No, dei trucchi comici sui quali contare in scena. Tipo: fare domande sciocche, che aprono dibattiti assurdi e sono ideali per svoltare le cene in cui non si conosce nessuno».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Yoko Yamada: «Mi sono sempre sentita diversa. I vicini di casa pensavano che mio papà, venuto in Italia dal Giappone, fosse il filippino che fa le pulizie. Avere i famigliari tra il pubblico è come fare coming out»

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