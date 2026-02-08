A mio marito mi sono sempre descritta come un uomo gay Non mi sono mai sentita del tutto femminile | la confessione di Olivia Colman

Olivia Colman si apre e racconta di aver sempre sentito dentro di sé una sensazione di non binarietà. L’attrice premio Oscar per “The Favourite” spiega di aver vissuto una vita in bilico tra identità e sentimenti, e di non essersi mai sentita completamente femminile. La sua confessione arriva in un momento in cui l’attrice si mostra più sincera e diretta, cercando di condividere un aspetto della sua vita fino a ora nascosto.

Olivia Colman, l’attrice premio Oscar per l’interpretazione della regina Anna Stuart in “The Favourite” di Yorgos Lanthimos, ha rivelato di aver sempre percepito dentro di lei “ una sorta di non binarietà”. Ovvero, quella condizione in cui non ci si riconosce in nessuno dei due sessi tradizionali, in entrambi o in un genere separato. Neanche all’interno del suo matrimonio, a Colman sono mai andati a genio ruoli rigidi. “ Per tutta la vita, ho affrontato discussioni su questo argomento. Nel mio essere donna, non mi sono mai sentita massicciamente femminile. A mio marito, mi sono sempre descritta come un uomo gay”, ha confessato, come riporta il Daily Mail. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Approfondimenti su Olivia Colman

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Olivia Colman

