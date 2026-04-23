Il dottor Paolo Torneri, specialista in riabilitazione e prevenzione degli infortuni muscoloscheletrici, ha commentato la situazione legata all'infortunio di un atleta del team Yamal e le sue implicazioni per il Mondiale. Secondo l’esperto, il problema principale non riguarda il tempo di recupero, ma la condizione fisica dell’atleta al momento del rientro. La discussione si concentra sull’importanza di preparare adeguatamente i giocatori per evitare rischi durante le competizioni.

Il Barcellona trattiene il fiato per Lamine Yamal, fermatosi al 40' contro il Celta Vigo proprio dopo aver trasformato il rigore dell'1-0. Gli esami hanno confermato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra: stagione di Liga finita, Clasico saltato, ma il club parla di disponibilità per i Mondiali, in cui l'esordio della Spagna è fissato al 15 giugno. Abbiamo chiesto al dott. Paolo Torneri, fisioterapista sportivo a Verona, fondatore di FisioScience e divulgatore scientifico, di fare chiarezza.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Yamal, l'infortunio e il Mondiale. L'esperto: "Il rischio non è arrivare in tempo, ma arrivare pronti"

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