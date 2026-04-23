Dramma Yamal si teme un grave infortunio muscolare | Mondiale a rischio

Durante la partita tra il Barcellona e il Celta Vigo, il risultato finale è stato di 1-0, con il gol decisivo segnato da Lamine. Tuttavia, nel corso dell'incontro, il giocatore si è infortunato muscolarmente e si teme che possa trattarsi di un grave danno. La situazione ha suscitato preoccupazioni riguardo alla sua partecipazione ai prossimi impegni della nazionale nel Mondiale.

In una notte ventosa e problematica il Barcellona ha battuto 1-0 il Celta chiudendo un’altra giornata a +9 sul Real Madrid. Alla fine della Liga ne mancano 6, il 10 maggio al Camp Nou c’è il Clasico, e potrà assegnare il titolo. Gara sbloccata verso la fine del primo tempo da Lamine Yamal, che tirando il rigore si è fatto male alla coscia sinistra, con Flick che aveva già perso Cancelo. Poi una lunga pausa per un problema di salute di un tifoso. Le prime notizie diffuse dal Barça su Lamine Yamal parlano di rottura muscolare: in attesa di esami più approfonditi la sua Liga rischia di essere già chiusa. E chissà il Mondiale. La serata è cambiata radicalmente attorno al 40’.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dramma Yamal, si teme un grave infortunio muscolare: Mondiale a rischio La stagione di Lamine Yamal è finita se sarà costretto a operarsi. Notizie correlate Brutta caduta per Fredrik Moeller sulla Stelvio: si teme un grave infortunioUn evento cruciale ha segnato l’inizio della stagione olimpica, quando during la prima prova cronometrata della discesa maschile a Bormio, sulla... La Stelvio miete la prima vittima: brutta caduta per Fredrik Moeller, si teme un grave infortunioNon iniziano bene le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: nel corso della prima prova cronometrata della discesa maschile, in corso a Bormio,...