Dopo l'infortunio subito in occasione della partita contro il Celta, gli esami medici hanno confermato una lesione al bicipite femorale. La diagnosi ha portato alla decisione di interrompere la stagione con il club, ma il giocatore ha ottenuto l'idoneità per partecipare al Mondiale. Il club ha comunicato che il giocatore seguirà un percorso di recupero e trattamento specifico. Nessun dettaglio sul tempo di recupero è stato reso pubblico.

Liga finita, Mondiale in salvo. Questo il verdetto degli esami medici svolti questa mattina sulla coscia sinistra di Lamine Yamal. Hansi Flick si rabbuia, Luis De la Fuente tira un sospiro di sollievo. Mercoledì sera al 40’ di Barcellona-Celta Lamine Yamal si è procurato e ha tirato un rigore. Ha segnato (30 gol in Liga prima di compiere 19 anni.) ma non ha festeggiato, chiedendo subito il cambio e buttandosi sull’erba con la faccia piena di dolore e preoccupazione toccandosi la coscia sinistra, qualle dell’arto con il quale ha calciato il penalty. I compagni si sono avvicinati con circospezione, il Camp Nou ha trattenuto il respiro. Lamine...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Yamal, lesione al bicipite femorale: stagione finita con il Barcellona, ma il Mondiale è salvo

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