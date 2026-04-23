La squadra spagnola ha annunciato che il calciatore ha subito una lesione al bicipite femorale durante un allenamento. Nonostante l’infortunio, Yamal sarà comunque presente ai prossimi Mondiali. La notizia è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore, senza specificare i tempi di recupero o le eventuali limitazioni. I tifosi attendono aggiornamenti sulle sue condizioni nei giorni a venire.

Barcellona (Spagna), 23 aprile 2026 - La Spagna calcistica ha vissuto ore di apprensione relativamente alle condizioni di Lamine Yamal. Il giovane fuoriclasse del Barcellona ha patito un infortunio alla coscia nel match di ieri contro il Celta Vigo, vinto per 1-0 dai blaugrana proprio grazie ad una marcatura del diciottenne. La reazione di Yamal ha subito spaventato i tifosi del Barça e quelli della nazionale delle Furie Rosse, le quali questa estate sono attese dal Mondiale in terra americana. Gli esami e i test medici ai quali è stato sottoposto il numero 10 hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della gamba sinistra, che ne comprometterà il finale di stagione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Barcellona, lesione al bicipite femorale per Yamal. Ma ai Mondiali ci sarà

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