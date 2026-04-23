X rivoluziona la Home | Grok guida i feed e chiudono le Communities

X ha annunciato l’introduzione di Grok, uno strumento che permette di filtrare i feed sulla versione iOS della piattaforma. Contestualmente, è stato comunicato che le Communities saranno chiuse il 6 maggio. Con questa modifica, l’automazione algoritmica sostituirà la gestione tradizionale dei gruppi, portando gli utenti a utilizzare XChat, la nuova funzione di chat integrata. La piattaforma si prepara a cambiare radicalmente l’esperienza di interazione tra gli utenti.

? Cosa sapere X introduce Grok per filtrare i su iOS e chiuderà le Communities il 6 maggio.. L'automazione algoritmica sostituisce la gestione umana dei gruppi spingendo gli utenti verso XChat.. Gli utenti Premium su iOS possono già selezionare i temi di interesse per guidare la propria bacheca su X, affidando a Grok il compito di filtrare i contenuti della Home. Nikita Bier, responsabile prodotto della piattaforma, ha confermato che l’intelligenza artificiale utilizzerà la comprensione granulare di ogni singolo post per incrociare le preferenze espresse con l’algoritmo di personalizzazione già attivo. Il funzionamento del sistema si basa...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - X rivoluziona la Home: Grok guida i feed e chiudono le Communities Come funziona l’AI GROK sulla Tesla Notizie correlate YouTube home feed potrebbe essere di rottoQuesto approfondimento analizza un malfunzionamento recente della home feed di YouTube nell’interfaccia web. Grok, l’intelligenza artificiale di Musk curerà il feed di X(Adnkronos) – X ha deciso di affidare la gestione della timeline direttamente a Grok, segnando un ulteriore passo verso l’integrazione profonda... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: La tua PS5 sta per cambiare volto: l'aggiornamento che rivoluziona la Home; Skin longevity, l’approccio alla skincare che mette al centro la salute della pelle; CATL accelera con le batterie Shenxing: 7 minuti dal 10 al 90% per l’auto elettrica; Deepfake, sfocatura volti e nuove regole: X lancia Grok che rivoluziona l’editing IA. La tua PS5 sta per cambiare volto: l'aggiornamento che rivoluziona la HomeA sorpresa, Sony ha introdotto una modifica all'interfaccia di PlayStation 5, per ora disponibile unicamente come parte dell'aggiornamento Beta di aprile ma presto presumibilmente in arrivo per tutti ... everyeye.it Per venire a provare e scoprire questo e gli altri prodotti della serie Denon Home, vi aspettiamo da GRUPPO GARMAN - Audio Video Roma Via Boezio 6 a/c 066832251 #GruppoGarman #Denon #roma - facebook.com facebook Google Home introduce le conversazioni continue con Gemini AI x.com