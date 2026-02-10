YouTube home feed potrebbe essere di rotto

Da questa mattina, molti utenti hanno segnalato problemi con la home feed di YouTube nella versione web. La pagina non si carica correttamente e i video suggeriti non si aggiornano. Alcuni hanno provato a ricaricare più volte, ma il problema persiste. YouTube non ha ancora rilasciato una comunicazione ufficiale, mentre gli utenti si chiedono quanto durerà questa interruzione.

Questo approfondimento analizza un malfunzionamento recente della home di YouTube nell' interfaccia web. La pagina iniziale mostra una quantità molto limitata di video consigliati, alterando l'esperienza utente rispetto a quanto atteso. In parallelo, YouTube ha annunciato una funzione chiamata "Your Custom ", pensata per offrire maggiore controllo sui contenuti; la diffusione di tale caratteristica non è ancora estesa, ma resta al centro dell'attenzione su come potrebbe influire sull'algoritmo di raccomandazione. Questo contesto serve a chiarire cosa sta accadendo e quali alternative possono essere adottate nel breve periodo.

