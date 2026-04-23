Nel mondo della WWE, una delle storyline più discusse degli ultimi tempi coinvolge Pat McAfee. La vicenda si è sviluppata in vista di WrestleMania, e ora si fa strada la possibilità che l'ex commentatore venga ufficialmente eliminato o messo da parte dalla programmazione. La situazione ha suscitato molte domande tra i fan, mentre gli addetti ai lavori attendono aggiornamenti ufficiali sulla sua presenza negli eventi futuri.

Una delle storyline principali che hanno portato a WrestleMania ha avuto un protagonista che definire controverso è un eufemismo. Nella rivalità tra Cody Rhodes e Randy Orton, infatti, la presenza di Pat McAfee non ha raccolto molti consensi da parte dei fan (come il successivo coinvolgimento di Jelly Roll ). Tuttavia, la WWE sembrava non avere dubbi su Pat McAfee come valore aggiunto a questa situazione, tanto da far trapelare l’ipotesi di un tag team match a Backlash dove McAfee e Randy Orton avrebbero – il condizionale è d’obbligo – dovuto affrontare Cody Rhodes e Jelly Roll. Stando a quanto circola in rete, l’ipotesi è stata abbandonata. WWE, Pat McAfee e il breaking point.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Pat McAfee ufficialmente fuori dai giochi?

Pat McAfee angle just got MORE STUPID!

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