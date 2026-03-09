WWE | Pat McAfee riflette sul futuro nel wrestling

Negli ultimi mesi, Pat McAfee non è apparso negli show WWE, dove si occupava di commentare le partite insieme a Michael Cole. La sua assenza ha attirato l’attenzione dei fan che seguono le trasmissioni sport entertainment. McAfee, noto anche come ex giocatore di football, aveva instaurato un ruolo di rilievo nel team di commento, ma ora la sua presenza sembra sospesa.

Negli ultimi mesi i fan hanno notato l’assenza di Pat McAfee dagli show WWE, dove negli ultimi anni aveva ricoperto il ruolo di commentatore accanto a Michael Cole. L’ex giocatore NFL e popolare conduttore televisivo è stato infatti impegnato con i suoi numerosi progetti mediatici, ma ora è arrivato anche un aggiornamento piuttosto significativo sul suo futuro nel wrestling. Durante una sessione di domande e risposte su Instagram, McAfee ha parlato apertamente del suo rapporto con la WWE, lasciando intendere che un ritorno non è nei piani immediati. Le sue parole hanno subito acceso il dibattito tra i fan, soprattutto considerando quanto fosse diventato una presenza riconoscibile e apprezzata al tavolo di commento. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

