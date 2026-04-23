WWE | Brock Lesnar potrebbe non aver finito nonostante WrestleMania

Durante la recente WrestleMania, Brock Lesnar è stato protagonista di un momento che ha attirato l’attenzione dei fan. Dopo il suo incontro con Oba Femi, il wrestler ha lasciato sul ring i suoi guanti e le scarpe, un gesto spesso associato all’addio alle competizioni. Successivamente, si è lasciato andare a un’emozionante abbraccio con il suo accompagnatore, Paul Heyman, e si è mostrato visibilmente commosso. Questi segnali hanno alimentato le speculazioni su un possibile ritiro, anche se non ci sono dichiarazioni ufficiali.

Una delle immagini più memorabili di questa WrestleMania appena passata è sicuramente quella di Brock Lesnar che si commuove e abbraccia Paul Heyman dopo il suo match con Oba Femi, dove dopo la sconfitta ha lasciato guanti e scarpe sul ring, gesto che tipicamente indica il ritiro. Molti fan, infatti, si sono detti convinti di aver assistito alla fine della carriera in ring di The Beast. Nel backstage, inoltre, molte persone sarebbero convinte che quanto visto a WrestleMania fosse autentico, anche se non necessariamente permanente. Secondo alcune fonti all’interno della compagnia, ci sarebbe infatti una forte convinzione che Lesnar stesse effettivamente indicando la fine della sua carriera dopo il match con Oba Femi.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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Brock Lesnar vs. Drew McIntyre | WWE Title Match: WrestleMania 36

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