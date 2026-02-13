piani wwe per brock lesnar a wrestlemania 42 rivelati

Durante la Royal Rumble, Brock Lesnar ha coinvolto Oba Femi in un episodio che ha attirato l’attenzione dei fan, alimentando le speculazioni sui piani WWE per lui a WrestleMania 42. La scena ha mostrato un confronto intenso, lasciando intendere che l’azienda punta a un match importante tra i due. Nei giorni successivi, fonti vicine alla WWE hanno confermato che i piani sono già stati definiti e prevedono un incontro che potrebbe cambiare le sorti dell’evento.

L’episodio tra Brock Lesnar e Oba Femi durante la Royal Rumble ha acceso l’interesse verso WrestleMania 42, delineando un contesto ricco di potenzialità e di scenari incerti. Le fasi successive della gestione creativa si presentano con cautela: la WWE porta avanti diverse opzioni e valuta come l’esito dell’impegno possa influire sulla programmazione e sulla direzione della storyline, senza fissare una decisione definitiva in tempi immediati. Seppur pensato come teaser ad alto impatto, i piani originari di fine gennaio qui prevedevano LA Knight come avversario principale di Brock Lesnar. La mancata interazione significativa tra Lesnar e LA Knight durante la serata ha portato la dirigenza a riconsiderare la gerarchia creativa: la carica generata dall’energia della presenza di Oba Femi potrebbe orientare le scelte future e modificare l’asse della programmazione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

La WWE ha accennato a un possibile incontro tra Brock Lesnar e Oba Femi per il grande evento, ma niente è ancora certo.

A pochi mesi da WrestleMania 42, circolano voci di un possibile incontro tra Brock Lesnar e Gunther.

WWE WrestleMania 42 Plans COMPLETELY CHANGING | WWE Netflix First Year Ratings REVEALED

Brock Lesnar è stato annunciato per la puntata di #WWERaw del 23 Febbraio che si terrà alla State Farm Arena di Atlanta. Scopriremo chi sarà l'avversario di The Beast a #WrestleMania Contro chi vorreste vedere Lesnar allo Showcase of the Immortals - facebook.com facebook