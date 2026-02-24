WWE | Brock Lesnar annuncia i suoi piani per WrestleMania 42

Brock Lesnar ha annunciato i suoi piani per WrestleMania 42, portando la sua presenza a Raw insieme a Paul Heyman. La causa di questa decisione risiede nella mancanza di un programma ufficiale da parte della WWE, che ha spinto Lesnar a prendere l’iniziativa. La sua apparizione ha sorpresa i fans, che si aspettavano un avversario già annunciato. Ora, il campione si prepara a conquistare il palcoscenico di Las Vegas.

Piani WWE per Brock Lesnar a WrestleMania 42 rivelatiDurante la Royal Rumble, Brock Lesnar ha coinvolto Oba Femi in un episodio che ha attirato l’attenzione dei fan, alimentando le speculazioni sui piani WWE per lui a WrestleMania 42.

Piani per Brock Lesnar a WrestleMania 42: aggiornamenti e indiscrezioniBrock Lesnar è al centro delle discussioni perché la sua presenza a WrestleMania 42 potrebbe cambiare le carte in tavola.

