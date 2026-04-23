Wta Madrid Paolini vince e va avanti | i risultati di oggi

Al torneo WTA di Madrid, Jasmine Paolini ha ottenuto una vittoria nel suo primo match, confermando la sua presenza nel tabellone principale. Le altre giocatrici di rilievo hanno disputato le loro partite, con esiti vari. Il torneo vede in campo diverse atlete di livello internazionale, mentre l’atleta italiana si è aggiudicata il primo successo in questa edizione.

È una Jasmine Paolini subito in grande spolvero al WTA Madrid: l’Azzurra ha vinto all’esordio. I risultati delle altre big in campo Il tennis azzurro, al femminile, ha un volto, un nome e un cognome, quelli di Jasmine Paolini. La regina della racchetta tricolore anche oggi non ha deluso le aspettative e ha battuto all’esordio a Madrid la tedesca Laura Siegemund. Non tutto, però, è stato facile come ci si poteva aspettare. Nell’inizio di match si è fatta preferire la sua avversaria, poi l’azzurra ha dato il massimo ed è riuscita a rimontare. La sfida si è chiusa con il punteggio di 3-6 6-2 6-4, dopo più di dure ore di gioco. Non proprio il meglio, in vista dei prossimi impegni nella capitale spagnola.🔗 Leggi su Sportface.it

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