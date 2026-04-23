LIVE Paolini-Siegemund 1-2 WTA Madrid 2026 in DIRETTA | la tedesca torna avanti di un break

Al torneo WTA di Madrid, nel match tra Paolini e Siegemund la tedesca ha conquistato un nuovo break portandosi avanti di un punto. La partita è iniziata con un gioco al centro, seguito da una demivolee di Siegemund che poi si è allontanata all’indietro. Per aggiornamenti in tempo reale, clicca sul link dedicato alla diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Prima al centro e demivolee di Siegemund che poi riscappa all’indietro. Paolini arriva sulla palla ma spedisce in rete il recupero 15-0 Siegemund va a segno con il rovescio lungolinea. Paolini ha avuto più volte l’occasione per verticalizzare e prendere in mano lo scambio 1-2 Break Siegemund: doppio fallo Paolini. Seconda 0-40 La tedesca spinge bene con il rovescio in diagonale e vince uno scambio sulla diagonale sinistra. 0-30 Siegemund risponde bene e prende in mano lo scambio, manovrandolo con il dritto e guadagnando campo colpo su colpo. 0-15 Paolini perde il controllo del dritto dopo una buona prima.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Siegemund 1-2, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: la tedesca torna avanti di un break Notizie correlate LIVE Paolini-Siegemund 0-1, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: break in apertura per la tedescaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 In corridoio il dritto in uscita dal servizio di Siegemund 30-30 Doppio fallo. Leggi anche: LIVE Errani/Paolini-Zvonareva/Siegemund, 4-6, 1-4, WTA Dubai 2026 in DIRETTA: la coppia russo-tedesca è avanti di due break in questo secondo parziale Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Paolini-Siegemund, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: azzurra per provare a scacciare le difficoltà; Live Laura Siegemund - Jasmine Paolini - Madrid Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 23/04/2026; Diretta Siegemund - Paolini (Mutua Madrid Open); Il tabellone del Madrid Open 2026: con chi gioca Jasmine Paolini nel singolare femminile e tutte le italiane · Tennis WTA. LIVE Paolini-Siegemund 1-4, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: doppio break per la tedescaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.33 Il programma sul campo 4 è iniziato con la vittoria di Terence Atmane su Miomir Kecmanovic per 6-4,7-5. oasport.it Paolini diretta Wta Madrid: segui la sfida di oggi contro Siegemund liveAccedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, ev ... corrieredellosport.it Inizia il cammino di Jasmine Paolini a Madrid: l'azzurra sfida Laura Siegemund sul Court 4! x.com Wta Madrid, segui live la sfida di oggi tra Paolini e Siegemund https://sl1nk.com/q39tqn4 - facebook.com facebook