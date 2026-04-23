LIVE Paolini-Siegemund 3-6 WTA Madrid 2026 in DIRETTA | primo set da dimenticare

Al torneo WTA di Madrid, nel match tra Paolini e Siegemund, il primo set si è concluso con un punteggio di 6-3 in favore della tennista tedesca. Durante questa prima frazione, Paolini ha commesso diversi errori che hanno influito sul risultato, mentre Siegemund ha mantenuto una buona concentrazione. La partita è ora in corso e i tifosi sono in attesa di vedere come si svilupperà il secondo set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Più che i meriti di Siegemund sono i demeriti di Paolini, che in questo primo parziale si è battuta da sola. Di certo non ha aiutato la solidità della tedesca, abilissima ad approfittare di qualsiasi sbavatura dell’azzurra verticalizzando. Primo set da dimenticare per Paolini che ha approcciato male alla partita, forzando subito con i colpi d’inizio gioco e commettendo diversi errori. L’azzurra sembrava aver cambiato ritmo in precedenza, con un paio di game ben giocati in cui è stata aiutata anche da qualche sbavatura di Siegemund. Ma per l’azzurra si è tratto solamente di un miraggio, prima di tornare a sbagliare molto e a regalare il primo set.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Siegemund 3-6, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: primo set da dimenticare Notizie correlate LIVE Paolini-Siegemund 2-4, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurra recupera un breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Siegemund ruba il tempo a Paolini con il lungolinea di dritto che costringe l’azzurra ad accorciare e... LIVE Paolini-Siegemund, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurra cerca una svoltaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jasmine... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Dove vedere in tv Paolini-Siegemund oggi, WTA Madrid 2026: orario, programma, streaming; Live Laura Siegemund - Jasmine Paolini - Madrid Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 23/04/2026; Il tabellone del Madrid Open 2026: con chi gioca Jasmine Paolini nel singolare femminile e tutte le italiane · Tennis WTA; LIVE Paolini-Siegemund, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: azzurra per provare a scacciare le difficoltà. LIVE Paolini-Siegemund 3-6, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: primo set da dimenticareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-4 Break Siegemund: risposta profonda della tedesca, l'azzurra non controlla il rovescio. 30-40 Splendido ... oasport.it Paolini diretta Wta Madrid: segui la sfida di oggi contro Siegemund liveAccedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, ev ... corrieredellosport.it Inizia il cammino di Jasmine Paolini a Madrid: l'azzurra sfida Laura Siegemund sul Court 4! x.com DIRETTA LIVE - Seguiamo insieme l'incontro tra Jasmine Paolini e Laura Siegemund. L'azzurra fa il suo esordio nel WTA di Madrid per scacciare i dubbi delle ultime settimane. - facebook.com facebook