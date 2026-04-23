LIVE Paolini-Siegemund 3-6 6-2 WTA Madrid 2026 in DIRETTA | l’azzurra domina il 2° set

Al torneo WTA di Madrid, l’azzurra ha vinto il secondo set contro l’avversaria tedesca dopo aver perso il primo. Durante la partita, Siegemund ha richiesto una pausa bagno, mentre Paolini ha conquistato il set con giocate di corpo e rovesci in controtempo. La sfida tra le due tenniste prosegue con il punteggio in equilibrio nel terzo set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Toilet break per Siegemund. 6-2 Gioco e secondo set Paolini: prima al corpo e rovescio in contropiede per l’azzurra. 40-0 Ancora un servizio vincente per l’italiana. 30-0 Prima al centro vincente. 15-0 Lunga la risposta di Siegemund che aveva cercato il vincente. 5-2 Gioco Paolini: di poco lungo il rovescio dell’azzurra. A-40 Siegemund chiama a rete Paolini con una smorzata e poi passa con il dritto 40-40 Ace! Prima in slice al centro 40-A L’azzurra accelera on uno splendido rovescio incrociato e poi chiude con lo schiaffo a volo di dritto 40-40 Seconda carica ad uscire e rovescio lungolinea vincente. Seconda 30-40 Palla corta vincente per Siegemund Seconda 15-40 Paolini accelera bene con il rovescio lungolinea e poi chiude con l’incrociato dal centro del campo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Siegemund 3-6, 6-2, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurra domina il 2° set Notizie correlate LIVE Paolini-Siegemund 3-6, 3-0, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: reazione dell’azzurra nel 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 In rete il dritto in avanzamento di Paolini 3-0 Break Paolini: in rete il rovescio lungolinea della... LIVE Paolini-Siegemund 3-6, 4-1, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: reazione dell’azzurra nel 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio e dritto per Paolini 4-1 Gioco Siegemund: lunga la risposta di Paolini. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dove vedere in tv Paolini-Siegemund oggi, WTA Madrid 2026: orario, programma, streaming; Live Laura Siegemund - Jasmine Paolini - Madrid Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 23/04/2026; Il tabellone del Madrid Open 2026: con chi gioca Jasmine Paolini nel singolare femminile e tutte le italiane · Tennis WTA; LIVE Paolini-Siegemund, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: azzurra per provare a scacciare le difficoltà. LIVE Paolini-Siegemund 3-6, 6-2, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurra domina il 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-2 Gioco e secondo set Paolini: prima al corpo e rovescio in contropiede per l'azzurra. 40-0 Ancora un servizio ... oasport.it Paolini diretta Wta Madrid: segui la sfida di oggi contro Siegemund liveAccedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, ev ... corrieredellosport.it Inizia il cammino di Jasmine Paolini a Madrid: l'azzurra sfida Laura Siegemund sul Court 4! x.com DIRETTA LIVE - Seguiamo insieme l'incontro tra Jasmine Paolini e Laura Siegemund. L'azzurra fa il suo esordio nel WTA di Madrid per scacciare i dubbi delle ultime settimane. - facebook.com facebook