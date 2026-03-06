WTA Indian Wells 2026 Sara Errani e Jasmine Paolini piegano Cristian e Tauson ed approdano agli ottavi

Al torneo WTA 1000 di Indian Wells 2026, Sara Errani e Jasmine Paolini, favorite come prima coppia del tabellone, hanno battuto Cristian e Tauson con i punteggi di 6-2 e 7-6 (8) in un match durato un’ora e 43 minuti. La partita si è conclusa con la vittoria delle italiane, che sono approdate agli ottavi di finale.

Sara Errani e Jasmine Paolini, accreditate della prima testa di serie nel WTA 1000 di Indian Wells, piegano la resistenza della coppia composta dalla romena Jaqueline Cristian e dalla danese Clara Tauson, sconfitte con lo score di 6-2 7-6 (8) dopo un’ora e 43 minuti di gioco. Negli ottavi la sfida sarà contro la vincente di Belinda BencicSorana Cirstea-Yifan XuZhaoxuan Yang. Nel primo set le azzurre tengono la battuta in apertura al punto decisivo, poi scappano subito sul 2-0 centrando il break a zero. Nel terzo game le italiane devono risalire dal 15-40, ma poi al deciding point subiscono l’immediato controbreak. Errani e Paolini ottengono nuovamente il break a zero, ma ancora una volta arriva il controbreak al deciding point, nonostante le azzurre fossero risalite dallo 0-40. 🔗 Leggi su Oasport.it

