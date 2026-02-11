WTA Doha 2026 vincono a fatica Swiatek e Rybakina Eliminata Svitolina negli ottavi di finale

I match degli ottavi di finale al WTA Doha si sono conclusi con fatica per le teste di serie più alte. Swiatek e Rybakina vincono in due set, ma senza impressionare, mentre Svitolina saluta il torneo anzitempo, eliminata. La giornata ha visto anche proseguire l’ottima corsa di Elisabecca Cocciaretto, che continua a sorprendere sul cemento qatariota.

Calato il sipario sulla giornata dedicata agli ottavi di finale del WTA1000 di Doha. Sul cemento del Qatar prosegue l'avventura eccezionale di Elisabecca Cocciaretto. La marchigiana, dopo aver sconfitto la n.5 del mondo Coco Gauff, era attesa a una complicata conferma contro l'altra statunitense Ann Li (n.41 del ranking). Un'affermazione col punteggio di 7-6 (5) 5-7 6-4 per l'azzurra in quasi tre ore di gioco. Cocciaretto sfiderà nei quarti, raggiunti per la prima volta in carriera in un 1000, la lettone Jelena Ostapenko (n.24 del ranking), a segno contro la colombiana Camila Osorio (n.80 WTA) col punteggio di 6-3 6-1.

