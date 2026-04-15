Al torneo WTA 500 di Stoccarda 2026 si sono disputati i match di primo turno, con due giocatrici che sono riuscite a passare ai quarti di finale. La competizione sulla terra rossa tedesca prosegue con alcune eliminazioni e nuove qualificazioni, mentre una giocatrice è uscita di scena dopo aver perso l'incontro. La giornata ha visto anche la partecipazione di altre atlete ancora in corsa nel torneo.

Si sono conclusi i match di primo turno nel WTA 500 di Stoccarda e si conoscono anche le prime due tenniste qualificate per i quarti di finale sulla terra rossa tedesca. Purtroppo è finito subito il cammino di Jasmine Paolini, testa di serie numero cinque, che ha vissuto una giornata veramente negativa, perdendo malamente in due set con un duplice 6-2 contro la turca Zeynep Sonmez in appena un’ora e sedici minuti di gioco. Buona la prima, invece, per la russa Mirra Andreeva, che ha dovuto comunque rimontare un set di svantaggio. La numero sei del seeding ha infatti sconfitto la lettone Jelena Ostapenko in tre set con il punteggio di 5-7 6-2 6-4 ed ora affronterà l’americana Alycia Parks, che ha battuto comodamente in due set la tedesca Noha Akugue per 6-4 6-2.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Stoccarda 2026, Swiatek e Svitolina ai quarti. Eliminata Paolini

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