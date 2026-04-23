Wsj Meta effettuerà 8.000 licenziamenti a maggio 10% forza lavoro

Meta Platforms annuncia che nel mese di maggio procederà con circa 8.000 licenziamenti, equivalenti a circa il 10% della forza lavoro complessiva. L'azienda ha comunicato questa decisione senza specificare i motivi, ma si tratta di una delle più significative riduzioni di personale degli ultimi anni. La notizia è stata diffusa attraverso fonti ufficiali e riguarda le operazioni negli Stati Uniti e in altri mercati.

WASHINGTON, APR 23 - Meta Platforms licenzierà il 10% del personale, pari a circa 8.000 unità lavorative, a maggio, nel tentativo di snellire le proprie operazioni e finanziare ingenti investimenti nell' intelligenza artificiale: lo ha riferito l'azienda in una nota interna, visionata dal Wall Street Journal.🔗 Leggi su Lanazione.it Notizie correlate Volkswagen: 50.000 licenziamenti per i dazi USAIl colosso automobilistico Volkswagen ha annunciato un piano drastico di riduzione della forza lavoro in Germania, mirando a eliminare 50. Leggi anche: Meta prepara altri 8000 licenziamenti, il ruolo dell’Ai