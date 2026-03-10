Volkswagen | 50.000 licenziamenti per i dazi USA

Volkswagen sta preparando un piano di riduzione dei posti di lavoro in Germania, con circa 50.000 licenziamenti previsti. La decisione è stata comunicata dall’azienda in risposta alle nuove tariffe commerciali imposte dagli Stati Uniti. La mossa coinvolge vari reparti e mira a contenere le perdite legate alle tensioni commerciali internazionali. La notizia ha suscitato grande attenzione nel settore automotive e tra i lavoratori.

Il colosso automobilistico Volkswagen ha annunciato un piano drastico di riduzione della forza lavoro in Germania, mirando a eliminare 50.000 posti entro il 2030 per contrastare l'impatto dei dazi commerciali imposti dagli Stati Uniti. Questa decisione arriva dopo la pubblicazione dei risultati finanziari del 2025, che mostrano un calo significativo degli utili nonostante un fatturato stabile. L'instabilità economica globale e le nuove barriere doganali hanno costretto il gruppo a rivedere radicalmente la sua struttura organizzativa. Il CEO Oliver Blume ha confermato che il taglio dei costi è l'unica via per garantire la sopravvivenza dell'azienda in un mercato sempre più ostile.