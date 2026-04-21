Meta prepara altri 8000 licenziamenti il ruolo dell’Ai

Meta sta pianificando circa 8.000 licenziamenti, pari a circa il 10% dei suoi dipendenti, con l’obiettivo di ridimensionare le operazioni già a partire da maggio. La società, proprietaria di piattaforme come Facebook e Instagram, ha annunciato questa decisione come parte di una strategia di ristrutturazione. La misura interessa diverse aree aziendali e si inserisce in un contesto di cambiamenti nelle modalità di utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Meta licenzia ancora. La multinazionale tech con sede a Menlo Park prepara un nuovo piano di ridimensionamento della sua forza lavoro globale che si aggiunge ai tagli già portati a termine negli ultimi anni. La notizia non è ancora ufficiale, ma si basa su una soffiata arrivata a Reuters da tre fonti a conoscenza dei piani aziendali (che finora non è stata smentita). Secondo una delle fonti, la società proprietaria di Facebook e Instagram licenzierà già a maggio circa il 10% della sua forza lavoro globale, ovvero quasi 8.000 dipendenti, mentre un’ulteriore riduzione di organico potrebbe concretizzarsi nella seconda parte dell’anno. Sulla...🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Meta prepara altri 8000 licenziamenti, il ruolo dell’Ai ¡BOMBA! 1,000 Títulos FALSOS en el Ejército: Los nombres que OCULTARON Notizie correlate Marc Zuckerberg scommette sull’AI e prepara i licenziamenti: «A rischio il 20% dei dipendenti Meta»Meta starebbe progettando un piano di ristrutturazione aziendale che potrebbe prevedere il licenziamento del 20% del suo personale, se non oltre. Tumori, perché alcuni spariscono da soli e altri no? Il ruolo decisivo dell’ambiente cellulareI tumori nascono quando mutazioni nel DNA alterano i normali meccanismi che regolano la crescita e la divisione delle cellule, portandole a... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Meta: in arrivo la prima ondata di licenziamenti il prossimo mese, fino a 8.000 tagli e ulteriori riduzioni previste entro l’anno; Meta licenzia 8.000 dipendenti dal 20 maggio: l'intelligenza artificiale ridisegna il colosso di Zuckerberg. Meta prepara altri tagli: a rischio 700 dipendentiMeta avrebbe dato il via libera al licenziamento di circa 700 dipendenti, per lo più appartenenti alla divisione Reality Labs. Lo scrive il New York Times, secondo cui la ristrutturazione si inserisce ... primaonline.it