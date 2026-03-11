Gli Stati Uniti sono preoccupati per le intenzioni di Israele di portare avanti un’azione militare in Iran, secondo quanto riferisce il Wall Street Journal. Le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump riguardo a una possibile conclusione del conflitto sono state riportate, mentre le tensioni tra Israele e Iran continuano a crescere. La situazione si sviluppa in un quadro di crescente incertezza sulla strategia militare dei paesi coinvolti.

A scriverne è il Wall Street Journal, sottolineando come Trump e il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu si siano parlati quasi ogni giorno dall’inizio della guerra, a volte più di una volta al giorno. Netanyahu ha anche avuto colloqui con il Segretario di Stato Marco Rubio e Jared Kushner, genero del presidente e inviato speciale per l’Iran. Tutti questi colloqui si incentrano sullo stato attuale della guerra e su come porvi fine, hanno spiegato funzionari statunitensi, citati dal quotidiano. C’è però una certa preoccupazione tra i funzionari della Casa Bianca sul fatto che Israele voglia che la guerra prosegua dopo che gli Stati Uniti avranno espresso il desiderio di porre fine alla campagna di bombardamenti, hanno affermato le fonti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Iran, WSJ: USA preoccupati da volontà Israele di portare avanti la guerra

Articoli correlati

Leggi anche: Bloccati fra Dubai e Abu Dhabi: tra i pugliesi il turista di Martina Franca, i crocieristi tarantini, i due consiglieri comunali del brindisino Guerra fra Iran e Israele/Usa, la complessa situazione nel Golfo: studentessa lucana, siamo molto preoccupati

Una selezione di notizie su Iran WSJ USA preoccupati da volontà...

Temi più discussi: Nuovo attacco di Israele su Teheran. Spostata a Baku ambasciata italiana a Teheran; Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; Bombe sul Libano. Intercettato missile sulla Turchia, Macron: Un attacco a Cipro è a tutta Europa; Iran e le ‘città dei missili’, nuovo bersaglio di Usa e Israele: cosa sono e perché sono prese di mira.

Iran: Khamenei ferito ma sano e salvo in sicurezza. Teheran sferra attacchi aerei su larga scalaIsraele, Herzog a Bild: Con guerra proteggiamo anche l’Europa. Cina preoccupata per trasporto e stop servizi in MO convoca vertici MSC e Maersk ... rainews.it

Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in IranDodicesimo giorno di guerra in Medio Oriente. Nella notte sono proseguiti i raid incrociati, con Israele che ha colpito duramente Teheran e il Libano, provocando almeno 6 morti nel Sud del Paese, e ... tg24.sky.it

la Repubblica. . Israele ha colpito un appartamento nel centro di Beirut durante la notte dell’11 marzo. Nelle immagini, l'edificio in fiamme all'alba dopo l'attacco e l'intervento dei vigili del fuoco. Il blitz è avvenuto al centro della capitale libanese mentre solitame - facebook.com facebook

#lariachetira Guerra in Iran, Flora: “Israele usa telecamere di sorveglianza urbana e per il traffico come arma di guerra” x.com