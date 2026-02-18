La Cina ha reagito con fermezza alla notizia che gli Stati Uniti hanno installato missili balistici nel sud-est asiatico, a soli 20 chilometri dalla sua frontiera. Pechino ha subito annunciato che adotterà misure decisive per difendersi da questa mossa militare, che considera un intervento diretto nella sua sfera di sicurezza. La decisione americana di rafforzare la presenza militare nella regione ha suscitato preoccupazioni tra i governi vicini, che temono un’escalation delle tensioni.

L’annuncio del dispiegamento di missili balistici tattici statunitensi nello stretto di Taiwan accresce il dilemma della sicurezza nel sud-est asiatico. La politica dei missili, tra Washington e Taipei, ha recentemente suscitato forti reazioni da parte di Pechino. Gli ATACMS sempre più vicini. Lo scorso 10 febbraio un portavoce del Ministero della Difesa Nazionale cinese ha lanciato un duro monito: qualsiasi iniziativa delle forze “indipendentiste di Taiwan” volta a innescare un conflitto porterebbe a un “disastro devastante”. Nei comunicati ufficiali diffusi dai media cinesi sulla risposta del portavoce Jiang Bin non viene usata la parola esatta “annientamento” (annihilation ??), come riportato in alcune testate occidentali. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Atacms USA a 20 km dalla Cina: Pechino annuncia una dura risposta ai piani di Taiwan

Cina-Taiwan, Pechino: "Qualsiasi atto che oltrepassi i limiti, incontrerà la nostra risposta"Il vice direttore dell’informazione del Ministero degli Esteri cinese, Lin Jian, ha dichiarato che qualsiasi azione oltre i limiti sarà affrontata con una risposta adeguata, in seguito alle esercitazioni militari cinesi intorno a Taiwan.

Leggi anche: F-16 Viper nei cieli di Taiwan: parte la sfida ai caccia J-20 di Pechino

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.