Il concorso di fotogiornalismo ha premiato per il 2026 lo scatto di Carol Guzy Il World Press Photo Award 2026 è stato vinto da Carol Guzy. La foto vincitrice è "Separati dall'ICE" e vede una famiglia divisa dagli agenti anti immigrazione Usa.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - World Press Photo Award 2026, la foto vincitrice è "Separati dall'ICE" di Carol Guzy: una famiglia divisa dagli agenti

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Questa foto di Carol Guzy si aggiudica il World Press Photo Award. Racconta la brutalità dell’Ice, mentre cerca di strappargli Luis, ecuadoriano che vive nel Bronx, unico sostegno economico per lei e i suoi tre figli adolescenti. x.com

La Stampa. . La Foto dell’Anno 2026 del World Press Photo è “Separated by ICE” della fotografa Carol Guzy, realizzata per ZUMA Press, iWitness e il Miami Herald. Lo scatto documenta il momento in cui Luis, migrante ecuadoriano, viene fermato dagli agenti - facebook.com facebook