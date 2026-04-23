La premiazione di World Press Photo 2026 ha visto trionfare una foto che ritrae una famiglia separata dalla frontiera, scattata da Carol Guzy. La immagine, pubblicata dal Miami, mostra i momenti di distacco causati dall'intervento delle forze di frontiera. La fotografia è stata riconosciuta come la miglior immagine dell’anno, attirando l’attenzione su una delle tematiche più discusse a livello internazionale.

«Questa immagine mostra il dolore inconsolabile di bambini che perdono il padre in un luogo costruito per la giustizia», ha dichiarato Joumana El Zein Khoury, direttrice esecutiva del World Press Photo. «È una testimonianza cruda e necessaria della separazione familiare in seguito alle politiche di riforma degli Stati Uniti. In una democrazia, la presenza della macchina fotografica in quel corridoio diventa un atto di testimonianza: racconta una politica che ha trasformato i tribunali in luoghi di vite distrutte. È un potente esempio di quanto sia importante il fotogiornalismo indipendente». Non è solo un fermo, è una separazione devastante. Irrimediabile nel breve termine.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - World Press Photo 2026, la foto vincitrice: la separazione di una famiglia per mano dell'Ice

She loved him 10 years, he sold her. She divorced & married a CEO, he went mad with regret

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