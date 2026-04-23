Al World Press Photo 2026, la fotografia vincitrice è stata scattata all’interno di un edificio federale negli Stati Uniti. La scena ritrae una famiglia divisa, con un’immagine che ha ottenuto il riconoscimento di Foto dell’Anno. Oltre a questa, sono stati annunciati anche i finalisti del concorso, che premia le immagini più significative dell’ultimo anno. La premiazione si svolge ogni anno, attirando l’attenzione di fotografi e pubblico internazionale.

È l’immagine di una famiglia spezzata, colta nel cuore di un edificio federale statunitense, a conquistare il titolo di Foto dell’Anno al World Press Photo Contest 2026. Il premio, tra i più prestigiosi al mondo nel campo del fotogiornalismo e della fotografia documentaria, è stato assegnato a Separati dall’ICE di Carol Guzy, realizzata per il Miami Herald. Lo scatto immortala un momento drammatico avvenuto il 26 agosto 2025 all’interno del Jacob K. Javits Federal Building di New York. Protagonista è Luis, migrante ecuadoriano fermato dagli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement dopo un’udienza in tribunale. Secondo la famiglia, l’uomo non aveva precedenti penali ed era l’unico sostegno economico dei suoi cari.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - World Press Photo 2026, vince Carol Guzy con “Separati dall’ICE”: ecco la Foto dell’Anno e i finalisti

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