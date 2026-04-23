La foto che ha vinto il World Press Photo
Una fotografia scattata dalla fotografa statunitense Carol Guzy ha ottenuto il premio del World Press Photo. L’immagine ritrae le figlie di un uomo ecuadoriano, catturando un momento particolare. La foto è stata selezionata tra molte altre in una competizione internazionale dedicata alla fotografia giornalistica. La premiazione si è svolta di recente, riconoscendo il lavoro di professionisti che documentano eventi e storie di attualità.
È stata scattata dalla fotografa statunitense Carol Guzy e mostra le figlie di un uomo ecuadoriano che si aggrappano a lui, mentre gli agenti dell’ICE lo arrestano È stata annunciata la foto che ha vinto il World Press Photo of the Year, cioè il premio più importante del World Press Photo, prestigioso concorso di fotogiornalismo e fotografia documentaria. È stata scattata dalla fotografa statunitense Carol Guzy per il quotidiano Miami Herald e mostra le figlie di un uomo ecuadoriano che si aggrappano disperate alla sua maglietta, mentre gli agenti dell’ICE (l’agenzia federale che si occupa del controllo delle frontiere e dell’immigrazione) lo arrestano in un corridoio del tribunale per l’immigrazione di New York.🔗 Leggi su Ilpost.it
Four-time champion Italy miss out on World Cup — again
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