Una fotografia scattata dalla fotografa statunitense Carol Guzy ha ottenuto il premio del World Press Photo. L’immagine ritrae le figlie di un uomo ecuadoriano, catturando un momento particolare. La foto è stata selezionata tra molte altre in una competizione internazionale dedicata alla fotografia giornalistica. La premiazione si è svolta di recente, riconoscendo il lavoro di professionisti che documentano eventi e storie di attualità.

È stata scattata dalla fotografa statunitense Carol Guzy e mostra le figlie di un uomo ecuadoriano che si aggrappano a lui, mentre gli agenti dell’ICE lo arrestano È stata annunciata la foto che ha vinto il World Press Photo of the Year, cioè il premio più importante del World Press Photo, prestigioso concorso di fotogiornalismo e fotografia documentaria. È stata scattata dalla fotografa statunitense Carol Guzy per il quotidiano Miami Herald e mostra le figlie di un uomo ecuadoriano che si aggrappano disperate alla sua maglietta, mentre gli agenti dell’ICE (l’agenzia federale che si occupa del controllo delle frontiere e dell’immigrazione) lo arrestano in un corridoio del tribunale per l’immigrazione di New York.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La foto che ha vinto il World Press Photo

Four-time champion Italy miss out on World Cup — again

Notizie correlate

World Press Photo 2026: l’italiana che racconta le donne del MaroccoLa tensione artistica del fotogiornalismo si sposta su un palcoscenico internazionale di altissimo prestigio, dove una giovane talento italiana è...

Chi è Chantal Pinzi, la fotografa italiana che è in finale al World Press Photo Contest 2026 – L’intervistaSi chiama Chantal Pinzi, ha 29 anni, è italiana ed originaria di Como, ma da dieci anni vive a Berlino.

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: World Press Photo: leggiamo bene le storie oltre a guardare le figure; World Press Photo: il giro del mondo in 42 immagini; Gli scatti protagonisti del World Press Photo 2026; Chi è Chantal Pinzi, la fotografa italiana che è in finale al World Press Photo Contest 2026 - L'intervista.

Chantal Pinzi, vincitrice (italiana) del World Press Photo Contest con le amazzoni marocchine: «La fotografia è lo strumento più potente per dare voce al mio attivismo ...Ha vinto con un progetto sulle donne che partecipano alla Tbourida, spettacolo tradizionale che rievoca le tecniche di combattimenti a cavallo tipicamente arabi. «La storia è spesso raccontata dagli u ... vanityfair.it

Chi è Chantal Pinzi, la fotografa italiana che è in finale al World Press Photo Contest 2026 - L'intervista x.com

Il suo progetto sulle combattenti a cavallo marocchine della Tbourida, le farisat, è tra i sei finalisti europei che concorrono al premio finale del World Press Photo Contest 2026. Il vincitore sarà annunciato il 23 aprile - facebook.com facebook