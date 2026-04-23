Amsterdam, 23 aprile 2026 – " Separati dall'ICE ”. È il titolo evocativo della foto vincitrice del World Press Photo 2026, il più prestigioso concorso internazionale di fotogiornalismo. Una famiglia separata, o meglio strappata, dagli agenti dell’immigrazione Usa. È uno scatto che arriva diretto come un pugno nello stomaco e che racconta più di mille parole quello di Carol Guzy, la fotografa americana dell'agenzia di stampa statunitense ZUMA e dell'iWitness Institute per il Miami Herald che ha vinto il primo premio del concorso. Un reportage di cronaca che immortala un dolore straziante: un migrante ecuadoriano arrestato e separato dalla moglie Cocha e dai loro figli dopo un'udienza al tribunale dell'immigrazione di New York il 26 agosto 2025.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - World Press Photo 2026, ‘Separati dall’Ice’ è la foto dell’anno. In finale lo strazio di Gaza

Notizie correlate

World Press Photo 2026, vince Carol Guzy con “Separati dall’ICE”: ecco la Foto dell’Anno e i finalistiÈ l’immagine di una famiglia spezzata, colta nel cuore di un edificio federale statunitense, a conquistare il titolo di Foto dell’Anno al World Press...

Leggi anche: “Separati dall’Ice” è la foto dell’anno World Press Photo 2026: denuncia la violenza dell’anti-immigrazione di Trump

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: World Press Photo: leggiamo bene le storie oltre a guardare le figure; World Press Photo Contest 2026: annunciati i vincitori della 69ª edizione; Chi è Chantal Pinzi, la fotografa italiana che è in finale al World Press Photo Contest 2026 - L'intervista; Gli scatti protagonisti del World Press Photo 2026.

World Press Photo 2026, vince Separati dall'ICE: il dramma delle deportazioni negli USA foto dell'annoLa foto del 2026 ha per titolo Separati dall'ICE. Lo scatto realizzato da Carol Guzy, fotografa dell'agenzia di stampa statunitense Zuma, ha vinto il Premio World Press Photo. L'immagine è riuscita ... tg.la7.it

World Press Photo 2026, ‘Separati dall’Ice’ è la foto dell’anno. In finale lo strazio di GazaIl prestigioso concorso di fotogiornalismo ha premiato Carol Guzy con una famiglia di migranti in lacrime: Questo premio appartiene a loro. I due scatti finalisti sono ‘‘Gaza Aid Crisis’ e ‘The Tria ... quotidiano.net

World Press Photo 2026, vince lo scatto di una famiglia di migranti in lacrime (separata dall'Ice) - facebook.com facebook

"Separati dall'Ice": la foto vincitrice del World Press Photo 2026 #worldpressphoto x.com