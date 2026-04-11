Chantal Pinzi vincitrice italiana del World Press Photo Contest con le amazzoni marocchine | La fotografia è lo strumento più potente per dare voce al mio attivismo Sono felice perché ho vinto con una storia di donne

Chantal Pinzi ha vinto il World Press Photo Contest con un progetto dedicato alle donne che partecipano alla Tbourida, uno spettacolo tradizionale marocchino che ripropone tecniche di combattimento a cavallo di origine araba. La fotografa italiana ha sottolineato come la fotografia sia uno strumento potente per esprimere il suo attivismo e ha espresso soddisfazione per aver ricevuto il premio con una storia che riguarda le donne.

Ma non è la prima volta che Chantal Pinzi, premiata World Press Photo Contest 2026 per il progetto Farisat: Gunpowder’s Daughters - che racconta un gruppo di donne che sfidano una tradizione equestre marocchina storicamente maschile con una narrazione fotografica che intreccia in maniera poetica identità, emancipazione e tradizione – si confronta con il mondo delle donne. Malgrado la giovane età lo aveva già fatto In Colombia, per raccontare la resilienza delle donne wayuu contro lo sfruttamento minerario. In India per raccontare le donne lottatrici delle regioni rurali e le pochissime skater donne che si ribellano ai pregiudizi maschili in equilibrio su una tavola. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Chantal Pinzi, vincitrice (italiana) del World Press Photo Contest con le “amazzoni marocchine”: «La fotografia è lo strumento più potente per dare voce al mio attivismo. Sono felice perché ho vinto con una storia di donne» World Press Photo, tra i premiati l'italiana Pinzi con la forza delle donne marocchineMorte, malattia, catastrofi che raccontano un mondo sempre più in preda ai demoni dei conflitti e delle crisi ma anche storie di riscatto femminile,... I vincitori del World Press PhotoSono stati annunciati i vincitori del World Press Photo, uno dei concorsi di fotogiornalismo e fotografia documentaria più prestigiosi al mondo. Temi più discussi: Chantal Pinzi, la fotografa italiana tra i finalisti del World Press Photo 2026; La fotografa italiana che sta facendo parlare il mondo; World Press Photo 2026, gli occhi sul mondo. C'è anche l'italiana Chantal Pinzi; World Press Photo, tra i premiati l'italiana Pinzi con la forza delle donne marocchine. È Chantal Pinzi l’unica voce italiana al World Press Photo 2026Tra i finalisti del più importante concorso di fotogiornalismo mondiale brilla il talento di una giovane italiana che documenta le comunità emarginate, dalle foreste tedesche alle terre indigene colom ... iodonna.it Chi è Chantal Pinzi, la fotografa italiana premiata al World Press Photo 2026Il World Press Photo 2026 premia storie di guerra, crisi climatica e diritti negati. Tra i vincitori, lo sguardo di Chantal Pinzi sulle donne che sfidano la tradizione. elle.com Il World Press Photo 2026 premia storie di guerra, crisi climatica e diritti negati. Tra i vincitori, lo sguardo di Chantal Pinzi sulle donne che sfidano la tradizione. - facebook.com facebook Il progetto di Chantal Pinzi, "Farisat: Gunpowder's Daughters", racconta le donne che sfidano una tradizione equestre marocchina storicamente maschile, rivendicando il proprio spazio nella cultura del Paese. shorturl.at/B075t x.com