Killer Card arriva al cinema | dal 16 aprile nelle sale UCI Cinemas

Dal 16 aprile il film Killer Card sarà nelle sale UCI Cinemas. Si tratta di un thriller psicologico che ha attirato molto pubblico durante la prima proiezione, che si è svolta in una sala piena. Dopo questa anteprima, il film è entrato ufficialmente nel circuito delle sale cinematografiche. La produzione ha attirato l’attenzione di spettatori e addetti ai lavori, consolidando la sua presenza nelle programmazioni dei cinema.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un thriller psicologico che conquista il grande schermo. Dopo il successo della prima proiezione, che ha visto una sala gremita e grande partecipazione del pubblico, Killer Card approda ufficialmente nel circuito UCI Cinemas. Il film sarà visibile dal 16 aprile 2026 nelle sale di Catania e Palermo, pronto a coinvolgere un pubblico sempre più ampio. Produzione e team creativo. Killer Card è una produzione Hethol Productions S.r.l., diretta da Giuseppe Di Blasi, che firma anche la sceneggiatura insieme ad Antonio Zappalà. Le musiche originali sono curate da Luca Nicotra, contribuendo a creare un’atmosfera intensa e carica di tensione.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Killer Card arriva al cinema: dal 16 aprile nelle sale UCI Cinemas Notizie correlate UCI Cinemas | Successo per la Rassegna Oscar: triplicano gli appuntamenti nelle sale selezionateL’entusiasmo del pubblico per i titoli in corsa agli Academy Awards ha spinto UCI Cinemas a potenziare la sua offerta. Leggi anche: L’Ultima Missione – Project Hail Mary: anteprime esclusive nelle sale IMAX e iSense di UCI Cinemas