Wonder Woman Adria Arjona mostra il fisico | è davvero lei l' erede di Gal Gadot?

Un'attrice ha pubblicato un video e alcune foto in cui si allena, mostrando il suo fisico in vista di un ruolo legato a un personaggio di supereroi. Le immagini sono state condivise sui social e hanno suscitato commenti tra i follower. La protagonista si sta preparando per interpretare un ruolo che richiede un grande impegno fisico, attirando l'attenzione di chi segue il mondo dello spettacolo.

L'attrice ha condiviso un video e alcune foto in cui la vediamo allenarsi per modellare il suo fisico in vista della sua prossima avventura cinematografica che potrebbe essere il sequel di Superman Adria Arjona ha pubblicato sui social media un video del suo allenamento e un selfie allo specchio insieme al suo allenatore, Paolo Mascitti. Questo post arriva mentre sono iniziate le riprese di Man of Tomorrow in due location: i Trilith Studios di Atlanta, in Georgia, e a Cincinnati, nell'Ohio. Qualche giorno fa era stato riportato che Arjona aveva ottenuto il ruolo di Maxima nel film con protagonista David Corenswet, ma la notizia non è stata mai confermata dai DC Studios di James Gunn.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Wonder Woman, Adria Arjona mostra il fisico: è davvero lei l'erede di Gal Gadot? Notizie correlate Superman 2: confermata la presenza di Adria Arjona nel castIl coinvolgimento dell'attrice, anticipato da alcune indiscrezioni una settimana fa, è stato confermato ufficialmente dalla produzione. Superman: Man of Tomorrow, Adria Arjona potrebbe entrare nel cast, le indiscrezioni sul suo possibile ruoloL'attrice, indicata in passato come possibile interprete di Wonder Woman, avrebbe fatto un'audizione per il sequel diretto da James Gunn. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Man of Tomorrow – Adria Arjona si unisce al cast: Maxima o Wonder Woman?; Adria Arjona entra nel DCU: sarà Wonder Woman?; Man of Tomorrow, Adria Arjona si unisce al sequel di Superman: ecco chi potrebbe interpretare; 95da950416e29ec07a6ed5254a62e1a3 copia. Wonder Woman, Adria Arjona prossima scelta di James Gunn?Si vocifera che Adria Arjona sarà la prossima Wonder Woman nell'universo DC e tutto per un piccolo indizio sul web: ecco cosa ne pensa James Gunn. James Gunn difficilmente volterebbe le spalle ai fan ... comingsoon.it Adria Arjona suits up as Wonder Woman in new DC art following Man of Tomorrow castingAdria Arjona has been cast in James Gunn's Man of Tomorrow, and the actress now suits up as Wonder Woman in exciting DC art, looking pitch-perfect. msn.com Wonder Woman Alba | Alba - facebook.com facebook