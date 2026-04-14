È stato annunciato ufficialmente che l’attrice sarà parte del cast del nuovo film dedicato a Superman. La notizia, circolata in modo non ufficiale una settimana fa, è stata ora confermata dalla produzione. La sua presenza si aggiunge così alle altre attrazioni previste nel progetto cinematografico. La conferma è arrivata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulla sua interpretazione o sul ruolo che ricoprirà nel film.

Il coinvolgimento dell'attrice, anticipato da alcune indiscrezioni una settimana fa, è stato confermato ufficialmente dalla produzione. Al termine di alcune audizioni che si sono svolte la scorsa settimana, come era stato anticipato da Deadline, Adria Arjona è entrata ufficialmente nel cast del sequel di Superman, intitolato Man of Tomorrow. Il progetto sarà diretto, prodotto e scritto da James Gunn e continuerà le avventure cinematografiche della versione di Clark Kent interpretata da David Corenswet. L'arrivo di Adria Arjona nei film DC L'attrice debutterà quindi nel DC Universe con la parte di Maxima. Nell'atteso Man of Tomorrow entrerà quindi in scena la regina guerriera che ha debuttato tra le pagine dei fumetti nel 1990, ed è proveniente dal .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Superman 2: confermata la presenza di Adria Arjona nel cast

ADRIA ARJONA CAST IN MAN OF TOMORROW MYSTERY ROLE!

Superman: Man of Tomorrow, Adria Arjona potrebbe entrare nel cast, le indiscrezioni sul suo possibile ruoloL'attrice, indicata in passato come possibile interprete di Wonder Woman, avrebbe fatto un'audizione per il sequel diretto da James Gunn.

Man of Tomorrow: il protagonista di una serie DC entra nel cast di sequel di SupermanUna della star della serie Lanterns, in arrivo su HBO Max, farà parte del gruppo di interpreti al lavoro sul film diretto da James Gunn.