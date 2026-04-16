Declan Rice risponde mentre l’Arsenal raggiunge le semifinali di Champions League

L’Arsenal ha ottenuto la qualificazione alle semifinali di Champions League dopo aver pareggiato 0-0 contro lo Sporting CP all’Emirates Stadium, mantenendo il risultato anche nel ritorno. La partita di mercoledì sera ha visto un confronto equilibrato, senza reti segnate, che ha permesso ai padroni di casa di passare il turno. Durante l’incontro, Declan Rice ha risposto alle domande dei media, mentre la squadra festeggiava la qualificazione.

Notizia fresca giunta in redazione: L’Arsenal si è assicurato un posto nelle semifinali di Champions League per il secondo anno consecutivo dopo un teso, anche se poco entusiasmante, pareggio per 0-0 contro lo Sporting CP all’Emirates Stadium mercoledì sera. I Gunners sono passati complessivamente per 1-0 grazie all’eroismo di Kai Havertz all’andata, ma la prestazione nel nord di Londra ha lasciato molti critici a dubitare dello slancio della squadra. Nonostante la mancanza di brillantezza offensiva, gli uomini di Mikel Arteta sono riusciti a gestire con successo un incontro cauto e a organizzare una semifinale da leccarsi i baffi contro l’Atlético Madrid.🔗 Leggi su Justcalcio.com Notizie correlate Arsenal in Martin Odegaard parla mentre Declan Rice punta a diventare capitano su SakaSecondo un importante insider di X, i Gunners hanno già identificato il loro prossimo leader, con Declan Rice pubblicizzato come il più probabile... Eze e Declan Rice, due prodezze da cineteca: Arsenal-Bayer Leverkusen, gli highlightsL’Arsenal non sbaglia: batte 2-0 il Bayer Leverkusen e si qualifica ai quarti di Champions League.