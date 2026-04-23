Wes Anderson il ’bolognese’ è tornato

Il regista Wes Anderson è tornato in Italia e ieri è arrivato nel quartiere Modernissimo, pochi giorni dopo aver ricevuto il Premio Fellini a Rimini, città dove non era mai stato. La sua presenza ha attirato l’attenzione di pubblico e media, mentre si spostava tra gli ambienti della città. Anderson ha visitato alcuni luoghi e si è fermato a scattare fotografie, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche.

Wes Anderson è arrivato ieri al Modernissimo fresco del Premio Fellini, ricevuto martedì a Rimini, dove non era mai stato. Al contrario di Bologna, ormai da anni sua città d’elezione grazie alla Cineteca che per lui è diventato uno scrigno dei tesori filmici storici, da consultare ogni volta che lascia Parigi alla volta dell’Italia. Ce lo ricordiamo ancora, nel 2023, quando venne all’inaugurazione proprio del Modernissimo, definendolo il suo ‘Grand Budapest Hotel’ e un luogo "paragonabile al Louvre o al Prado per importanza culturale". In quella e in successive occasioni, furono molto interessanti le sue presentazioni di film amati e d’ispirazione come ad esempio Nights and Days di Sayajit Ray ma anche El di Luis Bunuel e Brick and Mirror di Ebrahim Golestan.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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