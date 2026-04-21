Wes Anderson premiato a Rimini | La strada di Fellini ha ispirato il mio cinema

Il regista statunitense ha ricevuto un riconoscimento durante un evento a Rimini, città nota per aver ispirato alcune delle sue opere. Durante la cerimonia, ha dichiarato che il percorso artistico di Fellini ha avuto un ruolo importante nel suo modo di fare cinema. L’evento si è svolto nel contesto di una manifestazione dedicata al cinema e ha attirato numerosi spettatori e appassionati. La premiazione ha avuto luogo nel pomeriggio di ieri.

Rimini, 22 aprile 2026 – Ci sono luoghi che ti sembra di conoscere da sempre, anche se non li ha mai visti. E quando finalmente li vedi, ti senti a casa. “Potere del cinema!”. È capitato così a Wes Anderson, per la sua fugace tappa a Rimini dove ha ricevuto oggi il premio Fellini. Un riconoscimento che Rimini voleva conferire al regista di I Tenenbaum e Grand Budapest Hotel fin da quando è stato inaugurato – nel 2021 – il Fellini museum. Che il cineasta americano, arrivato con la moglie e la figlia di dieci anni, ha visitato subito prima di salire sul palco del teatro Galli per ritirare il premio. Prima e dopo la tappa al Grand hotel: “È fantastico, è proprio come quello di Amarcord ”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Wes Anderson premiato a Rimini: “La strada di Fellini ha ispirato il mio cinema” Notizie correlate Leggi anche: A Wes Anderson il Fellini Award Rimini 2026, il regista americano sarà premiato al teatro Galli Cinema, Fellini Award Rimini 2026: cresce l’attesa per l’arrivo in città del regista Wes Anderson“L’unico motivo per accettare la tortura di fare un film è l’eventuale sofferenza maggiore che comporterebbe il non farlo”. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Wes Anderson riceverà il premio Federico Fellini a Rimini; Fellini Award Rimini 2026, cresce l’attesa per l’arrivo Wes Anderson; Una giornata con il genio di Wes Anderson; A Wes Anderson il Fellini Award Rimini 2026 Il regista americano premiato martedì 21 aprile al Teatro Galli. Wes Anderson premiato a Rimini: La strada di Fellini ha ispirato il mio cinemaRimini, 22 aprile 2026 – Ci sono luoghi che ti sembra di conoscere da sempre, anche se non li ha mai visti. E quando finalmente li vedi, ti senti a casa. Potere del cinema!. È capitato così a Wes ... ilrestodelcarlino.it Fellini Award a Wes Anderson, tutte le fotoIl regista texano Wes Anderson ha ricevuto ieri al teatro Galli il Fellini Award 2026, riconoscimento intitolato al regista riminese rilanciato lo ... corriereromagna.it Spettacoli. Rimini, Wes Anderson riceve il Premio Fellini 2026: cerimonia il 21 aprile al Teatro Galli facebook Fellini Award Rimini 2026, cresce l’attesa per l’arrivo Wes Anderson x.com