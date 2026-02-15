Il cinema di Wes Anderson sbarca su Netflix
Wes Anderson ha portato i suoi film su Netflix, rendendo disponibili quasi tutti i suoi capolavori, dopo anni di assenza dalle piattaforme di streaming. La scelta permette agli appassionati di rivedere le sue pellicole iconiche, come
Da oggi su Netflix arriveranno (quasi) tutti i film di Wes Anderson, quelli che hanno stupito un’intera generazione e che sinceramente ci mancano tanto. Wes Anderson è rimasto quasi soggiogato dal proprio stile, con l’estetica che ha pian piano prevalso sulla sostanza. Il regista ha saputo costruire un mondo riconoscibilissimo scanditi dai colori pastello, dalle linee geometriche e dai dialoghi serrati, tra sarcasmo e ironia. Di seguito l’elenco dei titoli del regista più visionario e meticoloso del cinema contemporaneo. I Tenenbaum (The royal Tenenbaums, 2001). Il film di Wes Anderson racconta la storia della famiglia Tenenbaum. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Arriva al cinema "Le avventure acquatiche di Steve Zissou" di Wes AndersonLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Il cinema di Wes Anderson si racconta al Design Museum di LondraApre i battenti questa settimana al Design Museum di Londra la prima mostra dedicata integralmente al cinema di Wes Anderson, regista americano 56enne capace di polarizzare come pochi altri la critica ... ansa.it
Su Netflix sono arrivati questi quattro film di Wes Anderson (e dovreste recuperarli)Oggi, aprendo Netflix, potrebbe capitarvi d'imbattervi in quattro film diretti tutti dalla stessa persona. Sono arrivati sulla piattaforma di Los Gatos proprio oggi e no, non si tratta di novità, ma ... today.it
(Hanno caricato Wes Anderson su Netflix. Passero' tutta la sera a canticchiare i The Kinks mentre correggo compiti.) x.com
OGGI, Venerdì 13, alle ore 21,00 "DUE PROCURATORI" di Sergei Loznitsa Loznitsa torna alla finzione per raccontare le purghe staliniane attraverso l'analisi della burocrazia della repressione (e c'entrano anche Asterix e Wes Anderson). La didascalia sta lì a facebook