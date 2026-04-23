? Cosa sapere Wes Anderson presenta Bellissima al cinema Modernissimo di Bologna dopo il premio a Rimini.. Il regista definisce la Cineteca bolognese un centro culturale paragonabile al Louvre o al Prado.. Wes Anderson è tornato ieri al Modernissimo di Bologna per presentare Bellissima, un film del 1951 con Anna Magnani e Walter Chiari, dopo aver ricevuto il Premio Fellini a Rimini martedì scorso. Il regista americano, che considera la Cineteca bolognese una risorsa culturale paragonabile al Louvre o al Prado, ha accompagnato l’evento insieme alla moglie e alla figlia di dieci anni. L’incontro nel cuore della città universitaria ha permesso...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Wes Anderson a Bologna: confessioni e amore per il cinema di Visconti

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Wes Anderson, il ’bolognese’ è tornatoWes Anderson è arrivato ieri al Modernissimo fresco del Premio Fellini, ricevuto martedì a Rimini, dove non era mai stato. Al contrario di Bologna, ormai da anni sua città d’elezione grazie alla ... ilrestodelcarlino.it

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