Durante un’intervista a Verissimo, Cristiano Malgioglio ha rivelato di aver tentato il suicidio in seguito alla morte di sua madre. La sua testimonianza ha suscitato grande attenzione tra i telespettatori, offrendo uno sguardo aperto sulla sua esperienza personale e sulle difficoltà affrontate in quel periodo. La conversazione ha coinvolto il pubblico grazie alla sincerità con cui il cantautore ha condiviso un momento difficile della sua vita.

Cosa ha confessato Cristiano Malgioglio a Verissimo?. Un momento di televisione che ha spiazzato il pubblico. Ospite a Verissimo, intervistato da Silvia Toffanin, Cristiano Malgioglio ha lasciato emergere un lato mai mostrato prima. “ Ho tentato il suicidio, è la prima volta che lo dico ”. Una frase netta, senza filtri, che rompe l’immagine pubblica dell’artista ironico e sopra le righe. Dietro il personaggio, una fragilità profonda legata a una perdita mai superata. Il dolore per la madre Carla: “Non sapevo vivere senza di lei”. Al centro del racconto c’è sua madre, Carla, figura fondamentale nella vita di Malgioglio. La sua scomparsa, avvenuta negli anni ’90, ha segnato uno spartiacque.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Cristiano Malgioglio a Verissimo: ‘Ho tentato il suicidio dopo la morte di mia madre’

Cristiano Malgioglio: “Dopo la morte di mia madre ho tentato il suicidio, non sapevo vivere senza di lei”Cristiano Malgioglio ha raccontato per la prima volta di aver tentato il suicidio dopo la morte della madre: "Ho sofferto tanto, non potevo vivere...

Leggi anche: Femminicidio Bergamo, la madre di Valentina Sarto: “Graffi? Sono di mia figlia, non un tentato suicidio”