Workshop base improvvisazione teatrale

Domenica 29 marzo si terrà un workshop di improvvisazione teatrale aperto a chi vuole provare un’esperienza diversa. L’evento si svolge in una sala dedicata e offre l’opportunità di approfondire le tecniche di base di questa forma di teatro. La giornata è rivolta a principianti e appassionati che desiderano mettersi in gioco senza bisogno di precedenti esperienze.

Hai mai desiderato staccare la spina e fare qualcosa di completamente diverso? Domenica 29 marzo regalati una giornata tutta per te. Niente scadenze, niente "devo fare", solo tu, un gruppo di persone con la tua stessa voglia di mettersi in gioco e tanta, tantissima improvvisazione!??? Giochi di gruppo: per sciogliere il ghiaccio e risvegliare l'energia.???Esercizi di ascolto: per imparare a connettersi davvero con gli altri.??? Creazione spontanea: impareremo a costruire storie e personaggi dal nulla.???L'assenza di giudizio: creeremo uno spazio sicuro dove "sbagliare" è il divertimento più grande.