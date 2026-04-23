Weekend di dog trekking nella catena del Lagorai

Dal 15 maggio, nella Valle dei Mòcheni, nel Trentino orientale, si svolgerà un evento di tre giorni dedicato al dog trekking nella catena del Lagorai. L'iniziativa prevede escursioni diurne che attraversano boschi alpini, laghi d’alta quota e pascoli di montagna, consentendo ai partecipanti di esplorare il paesaggio con i propri cani. L’attività si svolgerà in diverse località della valle, coinvolgendo appassionati di escursionismo e amanti degli animali.

Tre giorni di escursioni con il cane tra boschi alpini, laghi d’alta quota e pascoli di montagna: dal 15 maggio è in programma un weekend di dog trekking nella Valle dei Mòcheni, nel Trentino orientale, all’interno della catena del Lagorai.L’area, conosciuta anche con il nome di Bersntol, è una.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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