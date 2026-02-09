Collepardo dog trekking nella Valle dei Santi

Questa mattina a Collepardo si è aperto un nuovo modo di vivere la natura. Un dog trekking nella Valle dei Santi ha attirato appassionati e famiglie con cani al seguito. I partecipanti hanno percorso sentieri che non sono fatti solo di piedi, ma anche di respiri profondi, sguardi attenti e cuori aperti. La giornata si è rivelata un’occasione per riscoprire il paesaggio e vivere un’esperienza diversa, a stretto contatto con la natura e gli animali.

Ci sono sentieri che non si percorrono soltanto con i piedi, ma con il respiro, con lo sguardo e con il cuore. Cammineremo insieme nella Valle dei Santi, seguendo il ritmo lento dell'acqua del torrente Fiume, tra boschi silenziosi, ponti in legno e piccole cascate che raccontano storie antiche. IL POZZO D'ANTULLO Nel silenzio degli Ernici, a pochi passi da Collepardo, si apre uno degli spettacoli geologici più impressionanti del Lazio: il Pozzo d'Antullo, una dolina che toglie il fiato a chiunque si affacci sul suo bordo. Con i suoi 300 metri di diametro

