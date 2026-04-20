Campoli Appennino dog trekking alle gole del Lacerno

A Campoli Appennino si può partecipare a un dog trekking lungo le gole del Lacerno, un percorso immerso tra acqua, rocce e paesaggi naturali. L’itinerario attraversa uno dei valloni più suggestivi dell’Appennino centrale, dove il Torrente Lacerno ha scavato profonde gole nelle rocce calcaree nel corso degli anni. L’escursione è pensata per essere condivisa con il proprio cane, offrendo un’esperienza rinfrescante e autentica nella natura.

Un’escursione tra acqua, roccia e natura autentica, da vivere insieme al proprio cane.Un itinerario rinfrescante e suggestivo che ci porterà dentro uno dei valloni più affascinanti dell’Appennino centrale, dove il Torrente Lacerno ha scavato nel tempo profonde gole nelle rocce calcaree del.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Campoli Appennino ricorda Francesco Mazzone, vittima del naufragio del piroscafo OriaDomenica mattina, a Campoli Appennino, si terrà una cerimonia di commemorazione in ricordo di Francesco Mazzone, soldato originario del paese,... Leggi anche: Lessinia: "Dog trekking & pranzo in rifugio"