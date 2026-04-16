Weekend a Viterbo e provincia | gli eventi da non perdere sabato 18 e domenica 19 aprile

Nel terzo fine settimana di aprile, la zona di Viterbo e provincia si anima con vari eventi dedicati ai residenti e ai visitatori. Durante il fine settimana del 18 e 19 aprile, numerose iniziative si svolgono in diverse località, offrendo spettacoli, mostre e manifestazioni culturali che coinvolgono la comunità locale. La primavera porta con sé un calendario ricco di appuntamenti che animano le piazze e i luoghi storici della zona.

Nel terzo fine settimana di aprile la Tuscia si veste dei colori della primavera per immergersi in un ricco programma di eventi. Continuano infatti le iniziative all'aperto, con laboratori, passeggiate e trekking alla scoperta delle bellezze della provincia. In programma anche mercatini e mostre.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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