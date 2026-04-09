Weekend a Viterbo e provincia | gli eventi da non perdere sabato 11 e domenica 12 aprile

Nel fine settimana del 11 e 12 aprile, la provincia di Viterbo si anima con diversi eventi e iniziative. Le condizioni meteorologiche favorevoli invitano a trascorrere del tempo all'aperto, mentre le località della zona propongono attività e manifestazioni per residenti e visitatori. Sono previsti appuntamenti culturali, mercatini e momenti di intrattenimento distribuiti lungo tutto il territorio, offrendo alternative per trascorrere il weekend.

Con l'arrivo delle belle giornate e del clima mite, la Tuscia si prepara a vivere un fine settimana all'aria aperta. Sono infatti in programma numerosi trekking e passeggiate alla scoperta della natura e dei meravigliosi luoghi celati della provincia. Nel weekend spazio anche allo sport, con la. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Weekend di Pasqua a Viterbo e provincia: gli eventi da non perdere sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 aprileLe festività pasquali sono giorni ricchi di tradizione nei quali la Tuscia si veste di festa, offrendo un ventaglio di eventi e iniziative per tutti...

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Viterbo. D’Amato: Da oggi attivo servizio pediatrico in ambulatori nel weekendIl servizio nella Tuscia è attivo presso i locali del consultorio familiare della Cittadella della salute di Viterbo ogni sabato e domenica e in tutti i giorni festivi, dalle ore 10 alle ore 19, e in ... quotidianosanita.it

Un weekend diverso dal solito, con il profumo del mare… a Legnano Da venerdì a domenica torna la Sagra del Pesce, un appuntamento che porta in città i sapori della tradizione marinara, tra fritture miste e piatti di pesce da gustare in compagnia. L’evento - facebook.com facebook

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