Nel weekend del 25 aprile, l’Emilia Romagna si prepara a vivere un anticipo d’estate con temperature che raggiungeranno i 25-27 gradi in alcune zone. Dopo giorni di maltempo e grandinate, le previsioni indicano un rialzo termico che interesserà diverse aree della regione, offrendo condizioni climatiche più miti rispetto ai giorni precedenti. Le temperature elevate si registreranno principalmente nelle zone centrali e meridionali della regione.

Bologna, 23 aprile 2026 – Dopo la grandine e il maltempo in Emilia Romagna arriva un vero e proprio assaggio d’estate con temperature intorno ai 25 gradi e in alcune zone si potrebbero toccare addirittura i 27. Insomma per i l 25 aprile si possono fare programmi per passare una giornata all’aperto al mare o magari in collina organizzando passeggiate, giri in bici o pic nic. Weekend del 25 aprile all’insegna dell’anticiclone. L’arrivo del sole è atteso un po’ su tutta la Penisola. “L’impulso instabile che ha attraversato l’Italia – secondo Meteored Italia - è in rapido indebolimento, con gli ultimi effetti confinati al Sud, mentre altrove il tempo migliora nettamente.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Weekend del 25 aprile, anticipo d’estate: ecco dove si toccheranno i 28 gradi in Emilia Romagna

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