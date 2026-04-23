Water Marathon boom di iscrizioni in vista della gara del 3 maggio
Il prossimo 3 maggio si terrà a Padova la settima edizione della Water Marathon. A pochi giorni dalla manifestazione, si registra un incremento del 50% delle iscrizioni rispetto all’anno precedente. Le adesioni continuano ad arrivare, e l’organizzazione si prepara per accogliere un numero crescente di partecipanti. La gara si svolge lungo un percorso che coinvolge diverse zone della città, con atleti provenienti da varie regioni.
Domenica 3 maggio torna la Padova Water Marathon, giunta alla settima edizione. A pochi giorni dall'evento, l'entusiasmo è palpabile: è stato registrato un aumento del 50% delle iscrizioni alla competizione rispetto allo scorso anno. Una crescita non solo in termini di numeri ma anche.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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