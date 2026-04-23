Padova Water Marathon | boom di iscritti e arriva il mondo

La Padova Water Marathon ha registrato un aumento del 50% delle iscrizioni rispetto all'anno precedente, con il 20% di partecipanti provenienti dall’estero. L’evento, in programma il 3 maggio, prevede quest’anno l’integrazione di gare di canoa e un nuovo percorso in bicicletta lungo gli argini. La manifestazione sta attirando un numero crescente di atleti provenienti da vari paesi.

? Cosa sapere Iscrizioni Padova Water Marathon aumentate del 50% con il 20% di atleti stranieri.. L'evento del 3 maggio integra canoa e nuovo bike tour lungo gli argini.. Le iscrizioni alla settima edizione della Padova Water Marathon sono aumentate del 50% rispetto all’anno precedente, con il 20% degli atleti provenienti da nazioni come Germania, Slovenia, Albania, Polonia, Ceca e diversi paesi del continente americano, in vista dell’appuntamento del 3 maggio prossimo a Padova. Il successo numerico della manifestazione, organizzata dalla Canottieri Padova, segnala una capacità di attrazione che supera i confini regionali, trasformando la competizione in un fenomeno di richiamo internazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Padova Water Marathon: boom di iscritti e arriva il mondo la sfilata dei kayak gonfiabili alla Padova water Marathon 2024! #seawave Notizie correlate Al Tennis Club Lecco arriva lo "Junior Next Gen" ed è boom di iscrittiDodici giorni di partite fra i campi di Belledo e Merate per la tappa del circuito nazionale delle categorie Under 10, 12 e 14: oltre 650 i... Leggi anche: Milano Marathon 2026, il nuovo percorso e il record di iscritti Panoramica sull’argomento Si parla di: PADOVA | ISCRIZIONI DA RECORD PER LA PADOVA WATER MARATHON: LA GARA IL 3 MAGGIO. PADOVA | ISCRIZIONI DA RECORD PER LA PADOVA WATER MARATHON: LA GARA IL 3 MAGGIOAntenna Tre è l’emittente oggi prima per ascolti Auditel in tutto il Triveneto e in Italia. La storica emittente del Nordest affonda le proprie radici nel lontano 1978. antennatre.medianordest.it Padova water marathon, festa lungo i canali tra storia e naturaPADOVA - Grande successo per la quuinta edizione della Padova Water Marathon. La manifestazione, inserita nel calendario dell'International Canoe Federation, è stata organizzata da Canottieri Padova ... ilgazzettino.it