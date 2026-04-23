Warner Bros sì degli azionisti alla vendita a Paramount | affare da 110 miliardi

Gli azionisti di Warner Bros hanno approvato la vendita a Paramount, conclusa con un accordo da 110 miliardi di dollari. La decisione rappresenta un passo importante per la società e potrebbe influenzare il settore dei media a livello internazionale. La transazione, ora approvata, segna un cambiamento significativo nelle strategie delle aziende coinvolte. La notizia ha suscitato interesse tra gli operatori del settore e gli addetti ai lavori.

Il via libera degli azionisti apre una nuova fase per Warner Bros e, più in generale, per l’intera industria globale dei media. L’approvazione della cessione a Paramount in un’operazione dal valore di 110 miliardi di dollari segna infatti un passaggio destinato a ridisegnare gli equilibri del settore dell’intrattenimento, tra concentrazione industriale, ricerca di scala e nuove sfide nella corsa ai contenuti. Al tempo stesso, però, dalla stessa assemblea è arrivato un segnale opposto sul fronte della governance: gli azionisti hanno infatti respinto il maxi-compenso da 500 milioni di dollari previsto per l’amministratore delegato David Zaslav, scelta che restituisce il senso di una fiducia sì accordata alla strategia, ma non senza riserve sulla gestione dei vertici.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Warner Bros, sì degli azionisti alla vendita a Paramount: affare da 110 miliardi Why the $110B Paramount & Warner Bros. Discovery Merger is a HUGE RISK Notizie correlate Paramount acquista Warner Bros: maxi fusione da 110 miliardi dopo il passo indietro di NetflixParamount ha annunciato ufficialmente l’acquisto di Warner Bros Discovery, chiudendo una partita industriale che nelle ultime settimane aveva visto... Paramount strizza Netflix: 111 miliardi per Warner BrosNetflix abbandona la scalata a Warner Bros: Paramount si prepara a dominare Hollywood New York, 27 febbraio 2026 – Netflix ha ufficialmente ritirato... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: L’assemblea di Warner Bros decide su Paramount. Tesla al primo trimestre; Le star di Hollywood contro la fusione tra Paramount e Warner Bros: Si perderanno molti posti di lavoro; Il trono di spade: direttamente dal CinemaCon, l'annuncio di Warner Bros che nessuno si aspettava; Netflix, più pubblicità ed eventi sportivi dopo lo stop con Warner Bros?. Warner Bros, sì degli azionisti alla vendita a Paramount: affare da 110 miliardiIl via libera degli azionisti apre una nuova fase per Warner Bros e, più in generale, per l’intera industria globale dei media. L’approvazione della cessione a Paramount in un’operazione dal valore di ... ilgiornale.it Warner Bros-Paramount, Glass Lewis spinge il sì alla maxi fusione da 110 miliardi: valore cash agli azionisti, dubbi sui bonus di ZaslavGlass Lewis invita gli azionisti Warner a votare sì alla fusione con Paramount. Restano i dubbi su bonus a Zaslav, Antitrust e debito ... affaritaliani.it DC Studios e Warner Bros. Pictures hanno presentato il primo trailer di Clayface, film di genere horror con protaginista il classico nemico di Batman dai poteri di mutaforma (in Italia noto anche come Faccia d’Argilla o Faccia di Creta). Il video nei commenti: - facebook.com facebook IL GIRO D’ITALIA RESTA SU EUROSPORT Warner Bros. Discovery Sports Europe annuncia il rinnovo a lungo termine dei diritti di trasmissione del Giro d’Italia e di tutte le principali corse italiane maschili e femminili sui canali Eurosport, in streaming su H x.com